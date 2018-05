Scholz will «Schwarze Null» : Bundeskabinett beschließt Haushaltsentwurf

Die Konjunktur brummt, die Steuereinnahmen sprudeln. Die Bundesregierung kann also mit den Milliarden planen. Nun wurden die Haushaltsvorhaben beschlossen.

von dpa

02. Mai 2018, 10:31 Uhr

Das Bundeskabinett hat den Entwurf für den Haushalt des laufenden Jahres beschlossen. Auf dieser Grundlage verhandelt der Bundestag über das Budget. Anfang Juli sollen die Abgeordneten entscheiden.

Gegen die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt es Widerstände. Sowohl Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) pochen auf höhere Etats. Öffentlich will Scholz seine Entwürfe um 12.30 Uhr präsentieren.

Scholz plant für das laufende Jahr mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 341 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die große Koalition will auch in den kommenden Jahren nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt - die «schwarze Null» soll damit bleiben.