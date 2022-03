Hochwasser : Bundeskanzler Scholz besucht Bad Münstereifel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Dienstag zu einem Besuch in Bad Münstereifel eingetroffen. Scholz will sich ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus in der vom Juli-Hochwasser des vergangenen Jahres besonders betroffenen Region machen. Begleitet wird Scholz von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Scholz will zunächst mit der Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian, und dem Landrat Markus Ramers sprechen. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Altstadt sind kurze Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibenden und Helfern geplant. Zum Schluss will Scholz mit Schülerinnen und Schülern reden, die sich bei den Aufräum...

