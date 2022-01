Digitale Veranstaltung : Bundesparteitag der Grünen gestartet

Die Grünen halten einen digitalen Parteitag ab. Im Berliner Velodrom präsent ist nur ein kleiner Personenkreis. Die mehreren Hundert Delegierten schalten sich per Internet zu.

Unter dem Motto „Wurzeln für die Zukunft” haben die Grünen ihren digitalen Bundesparteitag begonnen. Es fange ein neues Kapitel an, sagte der scheidende Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zum Auftakt. Vor Ort im Berliner Velodrom waren nur einige führende Grüne präsent. Die mehreren Hundert Delegierten waren online zugeschaltet. Die Grünen hätten viel geschafft, erklärte Kellner. „Wir sind keine kleine Partei mehr.” Gegen den Trend legten die Grünen klar an Mitgliedern zu. Am Samstag sollen der Bundesvorstand und der Parteirat neu gewählt werden. Die Grünen sind erstmals seit sechzehn Jahren wieder Teil einer Bundesregierung. „Jetzt beginnt eine neue Zeit”, sagte Kellner. Es gehe nicht darum, es besser zu wissen, sondern es besser zu machen. Daran werde seine Partei gemessen. Dafür seien die Grünen angetreten, dafür hätten sie gekämpft. „Festigen wir die Wurzeln für die Zukunft.”...

