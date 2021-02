EU-Richtlinien : Bundesregierung beschließt Urheberrechtsreform

Union und SPD wollen das rechtliche Verhältnis zwischen Urhebern, Internet-Plattformen und Nutzern festlegen. Ein Gesetzentwurf liegt bereits vor, doch das Vorhaben ist nicht unumstritten.

Berlin | Die Bundesregierung will das Urheberrecht mit der größten Reform seit zwei Jahrzehnten an die digitale Welt mit Internetplattformen anpassen. Das schwarz-rote Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, wie das Bundesjustizministerium in Berlin mitteilte...

