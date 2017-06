Deutsch-türkische Krise : Bundeswehrabzug aus Incirklik: Neues Mandat nicht notwendig

vergrößern 1 von 2 Foto: Falk Bärwald 1 von 2

Nach seinen Krisengesprächen in Ankara geht Außenminister Sigmar Gabriel nicht von einer schnellen Verbesserung der angeschlagenen deutsch-türkischen Beziehungen aus.

«Man darf sich keine Illusionen machen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es muss sich richtig was verändern», sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Das Verhältnis sei nicht wegen des Streits um den Bundeswehreinsatz in Incirlik «in ganz schwerem Fahrwasser». Zu den weiteren Streitthemen zählt Gabriel die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und der deutschen Übersetzerin Mesale Tolu Corlu.

Der Außenminister hatte am Montag bei seinem Besuch in Ankara ein letztes Mal versucht, die türkische Regierung zur Genehmigung von Abgeordnetenbesuchen bei den deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu bewegen. Präsident Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu blieben aber bei ihrer harten Haltung. Gabriel kündigte daraufhin den Abzug der rund 260 Soldaten mit ihren «Tornado»-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug an.

Ministerpräsident Binali Yildirim sagte am Dienstag, dies sei alleine eine deutsche Entscheidung. «Es gibt keine Entscheidung, die von unserer Seite aus getroffen wurde. Sollen sie machen, wie sie wollen», sagte Yildirim der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Gabriel sieht es dagegen nicht als einseitige Entscheidung. «Wir trennen uns da anständig», sagte er.

Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch in ihrer Kabinettssitzung über den Abzug beraten. Das letzte Wort wird aber wohl der Bundestag haben. Eine Änderung des bestehenden Mandats ist zwar rechtlich nicht zwingend notwendig, weil darin kein fester Stationierungsort genannt ist. Aus politischen Gründen dürfte die Regierung das Parlament aber in die Entscheidung einbinden. Schließlich geht es im Incirlik-Streit im Kern darum, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Eine breite Zustimmung zu einer Verlegung der Bundeswehr nach Jordanien gilt als sicher. Neben den Koalitionsfraktionen sind auch die Grünen dafür. Die Linke fordert, den Bundeswehreinsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ganz abzubrechen.

CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder forderte die Nato zu einer Reaktion auf den Streit um Incirlik auf. «So geht man unter Nato-Partnern nicht miteinander um. Das ist eine schwere Belastung für das Bündnis. Da würde ich mir ein klares Wort aus Brüssel von der Nato-Führung wünschen», sagte er der «Passauer Neuen Presse» (Mittwoch). Die Türkei ist wie Deutschland Mitglied der Nato.

Bundeswehr zu Anti-IS-Einsatz

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 19:05 Uhr