Wahl zum Europaparlament : CDU macht im Europawahlkampf mobil

Die CDU startet heute in die heiße Phase des Wahlkampfes für die Europawahl in drei Wochen. Auf mehreren Landesparteitagen und Veranstaltungen treten am Wochenende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) auf.

von dpa

04. Mai 2019, 08:35 Uhr

Kramp-Karrenbauer spricht am Vormittag auf dem Landesparteitag in Halle (Sachsen-Anhalt) und danach auf einem Parteitreffen in Erfurt in Thüringen. Am Nachmittag redet sie auf einer Wahlkampfveranstaltung in Frankfurt, am Abend auf einer Veranstaltung in St. Ingbert im Saarland. Am Sonntagmittag dann ist ein Auftritt bei einer Veranstaltung der Bürgerbewegung «Pulse of Europe» in Berlin geplant.

Bei einem Parteitag der CDU Nordrhein-Westfalen spricht am Samstagmittag EVP-Spitzenkandidat Weber. In Hannover tritt Weber am späten Nachmittag bei einer Wahlkampfveranstaltung der Jungen Union zusammen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz auf.

Die Wahl zum Europaparlament wird mit Spannung erwartet, auch weil antieuropäische Kräfte in vielen Mitgliedsländern Auftrieb haben.