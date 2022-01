Ultimatum zum Parteiaustritt : CDU-Mann Max Otte könnte für AfD als Bundespräsident kandidieren

Für die CDU ist die mögliche Kandidatur von Parteimitglied Max Otte für die AfD bei der Bundespräsidentenwahl ein absolutes No-Go. Der Chef der Wertunion bekommt ein Ultimatum gestellt.

25. Januar 2022, 14:23 Uhr

Die CDU-Spitze hat den Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, zum Parteiaustritt aufgefordert, nachdem die AfD ihm die Nominierung für das Bundespräsidentenamt angetragen hat. „Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwägt, von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten nominiert zu werden, der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren“, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag in Berlin. „Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen.“

Ultimatum zum Parteiaustritt

Die CDU-Spitze setzte Otte ein Ultimatum bis 17.30 Uhr, um zu erklären, ob er die Nominierung annehme oder nicht. Um 18 Uhr werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten, kündigte der künftige Generalsekretär Mario Czaja an, der noch nicht im Amt ist. Auch er betonte: „Wer mit der AfD kooperiert oder zusammenarbeitet, hat in der CDU nichts zu suchen, der kann in der CDU nicht verbleiben.“ Das hätten auch der bisherige und der neue Parteivorsitzende, Armin Laschet und Friedrich Merz, immer wieder betont.

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Stephan Brandner hatte zuvor erklärt, dass sich seine Partei für Otte als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten ausgesprochen habe. Das Ergebnis in einer Schalte von Bundesvorstand und Landeschefs am Vorabend sei eindeutig gewesen, sagte Brandner in Berlin. Brandner sprach von einem ganz klaren Bekenntnis zu Otte.

Otte denkt über AfD-Angebot nach

Der CDU-Politiker schließt es nicht aus, das Angebot anzunehmen. „Die Kandidatur als Bundespräsident angetragen zu bekommen, ist eine der größten Ehren, die einem widerfahren kann“, sagte der Ökonom der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er für die AfD antreten werde. „Das Amt bietet die Chance zu heilen, zu versöhnen, zu ermahnen. Ich berate mich mit meiner Familie und denke intensiv darüber nach.“

Dazu sagte Ziemiak: „Wer nicht unverzüglich und ohne jedes Zögern ausschließt, sich von Wahlfrauen und Wahlmännern der AfD für das höchste Amt in unserem Staat wählen zu lassen, verletzt das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU mehr haben kann.“ Es sei nicht das erste Mal, dass Otte der CDU Schaden zufüge.