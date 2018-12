Gut eine Woche nach der Wahl : CDU-Präsidium tagt erstmals unter Kramp-Karrenbauer

Die neue CDU-Führung hat ein «hartes Stück Arbeit» vor sich, bis die Partei nach den Querelen der vergangenen Monate wieder zusammenfindet. Heute kommt das Präsidium erstmals unter der unter der Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer zusammen.

von dpa

17. Dezember 2018, 05:30 Uhr

Gut eine Woche nach dem CDU-Wahlparteitag kommt das Parteipräsidium heute (10.00 Uhr) erstmals unter Leitung der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zusammen.

Kanzlerin Angela Merkel war am Freitag vor einer Woche nach 18 Jahren an der Parteispitze von ihrer Wunschnachfolgerin abgelöst worden. Die bisherige CDU-Generalsekretärin hatte in einer Stichwahl knapp gegen ihren Herausforderer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, gewonnen.

Merkel gehört dem Präsidium, der engsten Führungsspitze der CDU, qua Amt weiter an. Auch der dritte Kandidat um ihre Nachfolge, der im ersten Wahlgang ausgeschiedene Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wurde wieder in das Gremium gewählt. Merz hatte auf dem Parteitag das Angebot der CDU-Spitze, sich ebenfalls in die Führungsgremien wählen zu lassen, nicht wahrgenommen - er ist also am Montag nicht dabei.

Erstmals nimmt auch der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak an der Präsidiumssitzung teil. Kramp-Karrenbauer hatte den 33-jährigen bisherigen Chef der Nachwuchsorganisation Junge Union für diese Vertrauensposition vorgeschlagen. Weil er als Unterstützer von Merz galt, war dies als Versuch der neuen Vorsitzenden gewertet worden, auf die enttäuschten Wähler von Merz zuzugehen. Ob dieser Schritt ausreicht, um eine tiefere Spaltung der CDU zu verhindern und die Partei wieder zusammenzuführen, ist noch unklar.