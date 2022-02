Politik : CDU und SPD küren Spitzenpersonal für NRW-Wahl

In Nordrhein-Westfalen kämpfen zwei Männer um das Amt des Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Hendrik Wüst und SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty sind jetzt offiziell Spitzenkandidaten ihrer Parteien.

Hendrik Wüst gegen Thomas Kutschaty: Drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und SPD ihre Spitzenkandidaten gekürt. Die NRW-CDU wählte den amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst am Samstag mit 99,1 Prozent auf Platz eins der Landesliste für die Wahl am 15. Mai. Bei einer Versammlung in Essen erhielt der 46 Jahre alte Wüs...

