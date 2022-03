Flüchtlinge : Corona-Impf-Informationen künftig auch auf Ukrainisch

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine sollen sich in wenigen Tagen in Niedersachsen in ihrer Heimatsprache über Möglichkeiten der Corona-Impfungen informieren können. In dieser Woche sollen alle entsprechenden Informationsmedien des Landes in ukrainischer Sprache zur Verfügung stehen, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover ankündigte. Bislang ist die Impfkampagne in acht Sprachen nachzulesen.

Behrens verwies auf die Notwendigkeit v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.