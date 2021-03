Kampf gegen Covid-19 : Corona-Impfungen beim Hausarzt nach Ostern

Ab April sollen sich die Menschen bei ihrem Arzt gegen Corona impfen lassen können. Zu Beginn wird allerdings Geduld gefragt sein.

Berlin | Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Allerdings stehen in der ersten Woche dafür nur rund eine Million Dosen zur Verfügung, wie aus dem Beschlusspapier der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderregierungschefs vom Freitag hervorgeht. ...

