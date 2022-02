Politik : Corona-Inzidenz geht in Nordrhein-Westfalen weiter zurück

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Freitag bei 1118,0. Am Tag zuvor war der Wert noch mit 1130,3 angegeben worden. Binnen 24 Stunden kamen demnach 40 230 neue Corona-Fälle hinzu. 56 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten die Kreise Euskirchen (1987,6) und Mettmann (1796,3). Die niedrigsten in NRW verzeichneten Oberhausen (662,8), Mönchengladbach (655,8) und Duisburg (655,8)....

