Infektionszahlen : Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter deutlich. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 1382,6 an - nach 1330,4 am Mittwoch und 1138,8 vor einer Woche.

Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Inzidenz von 1021,3. Es ist nach dieser Statistik die derzeit niedrigste Inzidenz der Bundesländer. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1752,0. Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg den Angaben zufolge 5559 neue Infektionen gemeldet. Damit haben s...

