Politik : Corona-Inzidenz sinkt und nähert sich wieder 1000-er-Marke

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter und könnte bald die Marke von 1000 wieder unterschreiten. Am Dienstag lag die Pandemie-Kennziffer bei 1026,6 nach 1076,5 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Dienstag vor einer Woche hatte der Wert noch 1189,2 betragen. Aktuell meldeten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter 22.841 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden, 59 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona kamen hinzu.

Besonders hohe Infektionsraten meldeten weiterhin die Kreise Mettmann mit einer Inzidenz von 1669,8 und Minden-Lübbecke, das mit 1908 den NRW-weit höchsten Wert verzeichnete. Die niedrigsten Werte im Bundesland hatten die Ruhrgebietsstädte Oberhausen (586,9), Duisburg (600,5) und Mülheim an der Ruhr (638,9). Die Hospitalisierungsinzidenz gab das Landes...

