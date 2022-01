Nach der Bund-Länder-Runde : Corona-Regeln: Niedersachsen verlängert die Winterruhe

Die Winterruhe in Niedersachsen geht in die dritte Runde. Seit Mitte Dezember gilt im gesamten Land die dritte und damit höchste Warnstufe. „Das wird auch in den nächsten Wochen weiter notwendig bleiben”, hieß es am Montagabend aus der Staatskanzlei in Hannover.

24. Januar 2022, 19:23 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen können sich schon jetzt darauf einstellen, dass die Landesregierung die so genannte „Winterruhe” noch um einige Wochen verlängern wird. Das wurde am Montagabend nach der Konferenz zwischen dem Bund und den Ländern deutlich. In einer Mitteilung aus der Staatskanzlei in Hannover hieß es: „Die Winterruhe in Niedersachsen geht in die dritte Runde. Seit Mitte Dezember gilt im gesamten Land die Warnstufe drei, das wird auch in den nächsten Wochen weiter notwendig bleiben.”

Harte Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen

Die höchste Corona-Warnstufe war in Niedersachsen unmittelbar nach Weihnachten in Kraft getreten. Sie besagt etwa, dass private Zusammenkünfte nur bis zu einer Obergrenze von zehn geimpften Menschen zulässig sind. Für Ungeimpfte gelten noch deutlich strengere Regeln. In beiden Fällen zählen Kinder allerdings erst ab ihrem 14. Geburtstag mit. Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind und bleiben ebenso verboten wie die Öffnung von Clubs und Diskotheken.

Verlängerung von vier bis fünf Wochen möglich

Mit Blick auf eine Verlängerung der Corona-Verordnung hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen bereits am Freitag einen möglichen Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen genannt. Die aktuelle Corona-Landesverordnung ist noch bis zum 2. Februar gültig und muss daher in den kommenden Tagen verlängert werden.

Niedersachsen steuert auf 1000er-Inzidenz zu

Die Zahl der mit Omikron infizierten Menschen steigt auch in Niedersachsen nach wie vor. Am Montag lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei fast 690. Ein „baldiges landesweites Überschreiten der 1000er-Grenze” sei zu befürchten. Auch das Omikron-Virus könne zu Krankenhauseinweisungen und in Einzelfällen zum Tod führen. Und selbst sogenannte moderate Verläufe seien oft mit hohem Fieber und tagelangen schweren Kopfschmerzen verbunden, rechtfertigt die Staatskanzlei die verlängerte Winterpause.

Überlastung der Kliniken droht

Die Zahl der wegen einer Corona-Infektion auf den Normalstationen der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommenen Patienten wachse zudem stetig an. Wenn die Fallzahlen, wie von Experten vorhergesagt, in den nächsten Wochen um das vier- bis sechsfache ansteigen, dann werden auch in Niedersachsen deutlich mehr Menschen im Krankenhaus liegen, so die Prognose der Landesregierung. Gleichzeitig führten im Krankenhaus- und Pflegebereich Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen bereits jetzt zu Engpässen

Das sagt der Ministerpräsident

„Wir befinden uns inmitten einer harten Infektionswelle, die noch längst nicht abgeklungen ist. Bis dahin aber müssen wir die aktuellen Schutzmaßnahmen noch eine Zeit lang aufrechterhalten und geduldig und vorsichtig bleiben. Wir dürfen die Omikron-Variante nicht unterschätzen”, betonte Ministerpräsident Stephan Weil am Montagabend. Und der SPD-Politiker fügte hinzu: „Wir müssen uns alle weiterhin umsichtig und verantwortungsvoll verhalten, um uns und andere zu schützen und um damit auch das Klinikpersonal zu entlasten sowie Schulen und Kitas offen zu halten. Wir haben es seit nunmehr zwei Jahren mit vielen Anstrengungen und Einschränkungen gemeinsam geschafft, das Virus in Niedersachsen vergleichsweise im Griff zu behalten – diesen hart erarbeiteten Erfolg dürfen wir jetzt nicht aufs Spiel setzen.“

Niedersachsen wirbt weiterhin fürs Impfen

Niedersachsen werde auch weiterhin intensiv für eine flächendeckende Impfung der Bürger werben und kontinuierlich niedrigschwellige Impfangebote unterbreiten. „Die aktuelle Corona-Welle“, so Weil, „wird nur dann die letzte sein, wenn wir nicht nur beim Boostern, sondern auch bei den Erst- und Zweitimpfungen noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne machen können. Nur wenn wir eine sehr hohe Impfquote vorweisen können, haben wir eine gute Chance, dass wir im nächsten Herbst und Winter nicht erneut das gesellschaftliche Leben herunterfahren müssen.“

So sieht die Priorisierung bei den PCR-Tests aus

Die hohe Zahl der Neuinfektionen bundesweit und die nur begrenzt verfügbaren PCR-Tests machten eine Priorisierung erforderlich. Der Verdacht einer Covid-19-Infektion soll zukünftig vordringlich in zwei Konstellationen durch einen PCR-Test abgeklärt werden: Erstens bei Beschäftigten in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in der Pflege, um Patienten und Bewohner vor Corona-Infektionen zu schützen. Außerdem sollen Risikopatienten PCR-getestet werden, um eine frühzeitige Behandlung und gegebenenfalls eine antivirale Therapie zu ermöglichen.

Klinik- und Pflegepersonal soll sich leichter freitesten können

Eine Veränderung soll es außerdem beim späteren Freitesten von an Omikron erkrankten Mitarbeitern in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe geben: Auch für sie gilt zukünftig, dass nach sieben Tagen die Isolation bei 48 Stunden Symptomfreiheit durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest in einem Testzentrum oder in einer Apotheke beendet werden kann. Ein PCR-Test ist dann nicht mehr zwingend notwendig.