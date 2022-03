RKI-Zahlen : Corona-Zahlen steigen in Niedersachsen weiter

Keine Trendwende beim Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag auf 1213,5, teilte das Robert Koch-Institut mit. Am Vortag lag der Wert bei 1191,2 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Der Spitzenreiter bei den Inzidenzzahlen im Land war nach wie vor der Landkreis Grafschaft Bentheim. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2644,1. Aufgrund einer technischen Störung müssten viele Fälle nachgemeldet werden, hatte eine Sprecherin des Landkreises am Montag gesagt. Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Wesermarsch mit 657,4. Insgesamt w...

