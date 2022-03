Pandemie : Corona-Zahlen weiter hoch: 24 neue Todesfälle

Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sind zum Wochenstart gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen kletterte nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag auf 1191,2 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Sonntag hatte die Zahl bei 1172,8 gelegen.

Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte hatte die Grafschaft Bentheim die höchste Inzidenz - der Wert lag dort bei 2883,4. Den niedrigsten Wert hatte die Stadt Delmenhorst mit 566,4, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite der Landesregierung hervorgeht. Insgesamt wurden in Niedersachsen 24 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.