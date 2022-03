Treffen der Regierungschefs : Dämpfer für Mitgliedsantrag der Ukraine bei EU-Sondergipfel

Der Beginn des EU-Sondergipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs war abermals überschattet vom Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Gegen einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine regte sich Widerstand – auch von deutscher Seite.

Europa wollte Geschlossenheit sowie Macht demonstrieren – und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätte als Veranstalter kaum einen symbolträchtigeren Tagungsort als Versailles wählen können, um die Botschaft in Richtung Kreml zu senden. Vor all der Pracht, dem Prunk und Protz des Schlosses nahe Paris kamen am Donnerstag die 27 EU-Regierungschefs zum...

