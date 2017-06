Die Grünen : Das „Bierdeckel-Wahlprogramm“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Wir wollen im September drittstärkste Kraft werden. Das Rennen ist völlig offen.“ Katrin Göring-Eckardt gibt sich gestern kämpferisch und optimistisch. Mit Cem Özdemir sitzt sie vor der Bundespressekonferenz. Die beiden Spitzenkandidaten präsentieren ihren Zehn-Punkte-Plan „für Grünes Regieren“, so die Überschrift. Das klingt fast trotzig, liegt die Ökopartei doch bei schwachen sechs bis acht Prozent und würde im Parteienranking derzeit nur auf Platz fünf oder sechs landen.

Das Realo-Spitzenduo gilt als langweilig, die Flügelkämpfe nerven und die Themen ziehen nicht. Jetzt also kommt der Aufschlag, zehn Punkte gegen die Bedeutungslosigkeit, damit die Grünen wieder in die Offensive gelangen. „So viel Einigkeit war nie“, jubelt Özdemir.

Das stimmt zwar: Alle Grünen-Spitzenkräfte von Rang und Namen haben das „Bierdeckel-Wahlprogramm“ unterschrieben. Von „Autofreund“ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, bis zu seinem parteiinternen Erzfeind Jürgen Trittin vom linken Flügel. Der Lagerkampf zwischen Realos und linkem Flügel war immer wieder aufgebrochen.

Doch um das „Signal der Geschlossenheit“ (Göring-Eckardt) aussenden zu können, durften die zehn Punkte nicht ganz so konkret werden, wie es sich mancher an der Basis gewünscht hätte. Gegenüber dem Wahlprogramm wurden Abstriche gemacht: Das Aus für den Verbrennungsmotor ab 2030? Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer? Ein Datum für den Kohleausstieg? Fehlanzeige.

Was also steckt in dem „verbindlichen Angebot an die Wähler“, wie Özdemir den Programmkatalog nennt? Ganz vorn steht das grüne Kernthema Klimaschutz. Dafür sollen die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke bei einer Regierungsbeteiligung „sofort“ abgeschaltet werden.

E-Autos will die Umweltpartei fördern, macht aber keine harte Kampfansage an Diesel und Benziner. „Wir Grünen bekennen uns zum Automobilstandort Deutschland“, so Özdemir. Umsteuern auf die sanfte Tour und nicht wieder als Verbotspartei in der Ecke der Spaßverderber landen, so lautet die Devise.

Die industrielle Massentierhaltung soll binnen 20 Jahren durch eine artgerechte Tierhaltung ersetzt werden. Kategorisch wird Göring-Eckardt bei zwei weiteren Punkten: „Wenn wir Grüne regieren, dürfen Schwule und Lesben heiraten.“ Und eine Obergrenze beim Asylrecht „wird es mit uns nicht geben“. Weiteren Verschärfungen beim Asylrecht erteilen die Grünen eine Absage und legen sich fest: Wer in Deutschland als Kind von Zuwanderern geboren wird, soll einen deutschen Pass erhalten.

Von „roten Linien“ für mögliche Koalitionsverhandlungen wollen Göring-Eckhardt und Özdemir aber nicht sprechen. „Wer mit uns koalieren will, der muss bereit sein, bei diesen Vorhaben entschieden mit voranzugehen“, so die Ansage an mögliche Regierungspartner. Das lässt Raum für Beweglichkeit. Und mit wem würden die Grünen am liebsten regieren? „Wir sehen uns nicht als Teil eines politischen Lagers“, sagt Özdemir, will keine Vorfestlegung auf Rot-Rot-Grün oder ein Bündnis mit der Union. „Entscheidend ist das „Was“, und nicht das „mit wem“, so Göring-Eckardt.



Kommentar "Defensivstrategie" von Tobias Schmidt Erkennbarer werden, zuspitzen, und das Spitzenduo ins Rampenlicht stellen: Mit dieser Strategie wollen die Grünen in die Offensive. Ob der Versuch gelingt, bleibt auch nach der Präsentation ihres 10-Punkte-Programms fraglich. Gerade an Punkten, an denen die Ökopartei ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen könnte, bleibt es schwammig. Parteiintern umstrittene Themen werden ausgeklammert. Statt klarer Ansage ist ein Konsenspapier herausgekommen, hinter dem sich alle Parteigranden versammeln. Was als Offensive verkauft wird, wirkt daher wie eine Defensivstrategie des Spitzenduos. Dazu kommt, dass sich die Partei mit Blick auf mögliche Koalitionen maximale Flexibilität bewahrt und keine Roten Linien einzieht. Aus dem Dilemma, in dem die Grünen stecken, kommen sie so kaum heraus. Es müssen neue Botschaften und Ideen her, um die Wähler zu binden.





von Tobias Schmidt

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr