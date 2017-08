Musik, Wahl-«Tinder», Navi : Das sind die Apps zur Bundestagswahl

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Kleefeldt 1 von 1

Bei insgesamt 42 Parteien, die zur Bundestagswahl (24. September) antreten, ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Abhilfe schaffen Wahl-Apps: mit ihnen können Unentschlossene überprüfen, welche Partei am besten zu ihnen passt. Nicht immer geht es dabei um politische Inhalte. Die Apps zur Wahl:

DER KLASSIKER: Den Wahl-O-Mat gibt es in Deutschland seit 2002. Das ist länger als Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Die Ursprünge gehen sogar noch weiter zurück. Noch auf Papier veröffentliche das niederländische «ProDemos: Haus für Demokratie und Rechtsstaat» erstmals 1989 einen kleinen Wahlhelfer. Seit 1998 setzen die progressiven Niederländer den Wahl-O-Mat auch online ein. Mit dem Lizenzerwerb 2002 zogen die Deutschen nach. Im Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017 sind alle 42 Parteien vertreten, die laut Bundeswahlleiter zur Wahl zugelassen sind. Nutzer können ihre Zustimmung zu unterschiedlichen Thesen gewichten - und die App errechnet, mit welchen Parteien die Übereinstimmung am größten ist. Bis zu acht Parteien können in die Auswertung einbezogen werden.

POLITIK-TINDER: Der sogenannte Wahl-Swiper erinnert stark an die Dating-App «Tinder» - auch wenn am Ende kein Candlelight-Dinner mit Kanzleramtschef Peter Altmaier oder Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles herausspringt. Wie die bekannte Flirt-App macht auch der Wahl-Swiper Kompliziertes einfach. Aktuelle Themen werden auf Ja-Nein-Fragen heruntergebrochen: «Sollte Edward Snowden politisches Asyl gewährt werden?» - ein Wisch nach links bedeutet «Nein», eine Daumenbewegung nach rechts heißt «Ja». Nach 30 Antworten können die Nutzer ihre Übereinstimmung mit unterschiedlichen Parteien abgleichen. Das Ergebnis wird als Ranking präsentiert und die Übereinstimmung in Prozent angezeigt.

DIE JUKEBOX: Wer mehr Wert auf Musikgeschmack legt als auf die Einhaltung von Wahlversprechen, kann mit dem Musik-O-Mat des Streamingdienstes «Deezer» zumindest testen, auf welcher Wahlparty es ihm Ende September am besten gefallen dürfte. Die Antworten auf Fragen nach garantierten Ohrwürmern, dem besten Song zum Feiern oder Sport treiben, werden mit Playlists abgeglichen, die die Parteien eingereicht haben. Wer sich bei der Frage nach dem Lieblingssong etwa für «Penny Lane» von den Beatles entscheidet, hakt sich am besten mit Martin Schulz unter. Wer es mit dem Lied «Wir lieben die Stürme» von Ronny hält, dürfte musikalisch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Konflikte bekommen.

DAS WAHL-NAVI: Mit dem Wahl-Navi präsentieren RTL und n-tv ein eigenes Wahl-Tool. Es ähnelt bis auf wenige Unterschiede stark dem Wahl-O-Mat. Nachdem Nutzer ihre Zustimmung zu 30 verschiedenen Thesen gewichtet haben, folgen noch Extra-Fragen, die den Machern ihrerseits Auskunft über die Präferenzen der App-Nutzer geben. «Unabhängig von Ihrer Wahlentscheidung: Wie finden Sie die Grünen?», heißt es da zum Beispiel. Oder: «Was glauben Sie, wie hoch die Zustimmung in Ihrem Wahlkreis für die CDU/CSU ist?» - den Wahlkreis kennt das Navi, weil vor dem Start der App die Postleitzahl angegeben werden muss.

DIE UNBESTECHLICHE: Einen etwas anderen Weg geht die App deinwal.de. In 42 Fragen aus 12 Themengebieten werden die Nutzer zwar auch hier nach ihrer Meinung zu politischen Initiativen oder Gesetzesvorlagen befragt. Allerdings handelt es sich um Fragen, über die die Parteien im Bundestag bereits abgestimmt haben. Ob es um das Thema Sterbehilfe geht, um Auslandseinsätze der Bundeswehr, um die Angleichung der Renten in Ost- und West oder den flächendeckenden Mindestlohn: Die Antworten der Nutzer werden mit dem realen Abstimmungsverhalten der Parteien in der Vergangenheit abgeglichen, nicht mit Absichtserklärungen. Der Nachteil: Parteien, die in der Vergangenheit nicht in Parlamenten vertreten waren, fallen raus.

DIE MONOTHEMATISCHE: Beim Steuer-O-Mat steht das Sparen im Vordergrund. Nutzer machen Angaben zu ihrem Jahreseinkommen, zum Familienstand und zur Zahl der Kinder. Und die App rechnet aus, mit welcher Partei die Steuerlast am geringsten wäre. Andere Themen werden nicht berücksichtigt.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 17:34 Uhr