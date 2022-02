Corona-Regeln in Niedersachsen : Debatte über Schul-Lockerungen prescht in Start der Kita-Testpflicht

In Niedersachsen startet die Kita-Testpflicht. Gleichzeitig stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne Corona-Lockerungen für die Schulen in Aussicht.

Sobald sich die Omikron-Welle abgeflacht hat, will Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Corona-Regeln an den Schulen lockern. Einen entsprechenden Medienbericht hat das Ministerium am Montag gegenüber unserer Redaktion bestätigt. „Wir erarbeiten konkrete Exit-Pläne bei Masken und Tests. Zudem wollen wir Klassenfahrten so schnell es irg...

