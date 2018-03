Nach Schulmassaker in Parkland : Demos gegen Waffen zeigen erste Wirkung

Hunderttausende protestieren gegen die Waffengewalt in den USA

von dpa

25. März 2018, 20:00 Uhr

Sechs Minuten und 20 Sekunden – so lange hat das Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida gedauert, und so lange steht die überlebende Schülerin Emma Gonzalez auf der Bühne in Washington. Hunderttausende Demonstranten schauen der jungen Aktivistin am Samstag gebannt zu, als sie eine emotionale Rede über ihre 17 toten Mitschüler und Lehrer hält und schließlich mit Tränen im Gesicht schweigt, bis die sechs Minuten und 20 Sekunden vorbei sind. „Kämpft um euer Leben, bevor es die Aufgabe eines anderen ist“, sagt Gonzalez.

An der Marjory Stoneman Douglas High School hatte ein 19-Jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Nun haben überlebende Schüler eine Bewegung für striktere Waffengesetze gestartet. Ihrem Aufruf zu Massenprotesten unter dem Titel „Marsch für unsere Leben“ folgten landes- und weltweit Abertausende Menschen. Allein in Washington gingen den Organisatoren zufolge 800 000 vorwiegend junge Menschen auf die Straße.

Bei der Demo traten Stars wie Miley Cyrus, Ariana Grande und Demi Lovato auf. Die Aktivisten fordern unter anderem ein völliges Verbot von Sturmgewehren für Zivilisten und eine generelle Heraufsetzung des Alters bei Waffenkäufen auf 21 Jahre. US-Präsident Donald Trump hatte zwar unter dem Druck der Proteste ein Maßnahmenbündel zur Schulsicherheit verkündet, aber praktisch nichts zur Verschärfung der Waffengesetze unternommen.

Das Weiße Haus veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß: „Wir applaudieren den vielen mutigen jungen Amerikanern, die heute ihr Verfassungsrecht nach Artikel 1 (Recht auf freie Meinungsäußerung) ausüben. Unsere Kinder zu schützen ist eine Top-Priorität des Präsidenten.“ Bereits am Freitag stellte die US-Regierung ein Verbot von Schnellfeueraufsätzen in Aussicht. Durch die neue Kategorisierung würden die Vorrichtungen, die eine halb automatische Waffe zu einer Maschinenpistole mit Dauerfeuer umfunktionierten, de facto verboten. Einiges haben die Schüler bereits erreicht: Florida rang sich zu moderaten Reglementierungen von Waffen durch. So wurde das Mindestalter für den Kauf einer Schusswaffe von 18 auf 21 Jahre angehoben. Außerdem kann die Polizei leichter Waffen von vermuteten Gefährdern beschlagnahmen.

Kommentar von Joerg Gierse: Die Möglichkeit einer Revolution Die USA sind ein Land, in dem sich manche Dinge atemberaubend schnell ändern können – während andere auf ewig unverrückbar scheinen. Letzteres galt seit Jahrzehnten für das beinahe uneingeschränkte Recht auf den Besitz von Waffen. Der Schwung, mit dem die Parkland-Aktivisten diesen Eckpfeiler des US-Selbstverständnisses binnen Wochen ins Wanken gebracht haben, ist deshalb beachtlich. Zwei Drittel der US-Bürger sind laut einer Umfrage inzwischen offen für strengere Waffengesetze. Ob dies aber auch ein echtes Umdenken in der US-Politik erzwingen kann, hängt entscheidend davon ab, wie lange die Bewegung ihren Druck aufrechtzuerhalten vermag. Viele der jungen Demonstranten dürfen in ein paar Jahren wählen – den Kongress ebenso wie den Präsidenten. Bleiben sie bis dahin bei ihrem klaren Nein zu laxen Waffengesetzen, dann könnte in Washington die Macht der Waffenlobby und ihrer milliardenschweren Parteispenden zu bröckeln beginnen.