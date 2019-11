Besuch in Neu Delhi : Deutschland und Indien verstärken Kooperation

Kanzlerin Merkel und Indiens Premier Modi wollen Herausforderungen wie Digitalisierung oder Klimawandel stärker gemeinsam anpacken. Die Kanzlerin sucht auch einen Verbündeten gegen Protektionismus und Nationalismus. Ist Modi da der Richtige?

01. November 2019, 11:56 Uhr

Neu Delhi (dpa) – Deutschland und Indien wollen bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Klimaschutz enger zusammenarbeiten.

Indien habe gerade in diesen Bereichen ein großes Potenzial, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Beide Länder seien durch strategische und freundschaftliche Beziehungen verbunden. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von weitreichender strategischer Zusammenarbeit, die vor allem bei der Hochtechnologie Fortschritte gemacht habe.

Modi sagte über Merkel: «Sie ist eine Freundin Indiens und eine persönliche Freundin.» Deutschland und Indien teilten Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Daher sei man sich bei Herausforderungen wie Extremismus und Terrorismus einig wie auch bei der Zusammenarbeit in großen internationalen Organisationen. Modi hatte die Parlamentswahl am 5. Mai nach einem hindu-nationalistischen Wahlkampf mit absoluter Mehrheit gewonnen.

Die Kanzlerin betonte, die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder könnten noch intensiver sein. Merkel wurde in Indien von einer größeren Wirtschaftsdelegation begleitet.

Regierungsvertreter unterzeichneten mehr als 20 Vereinbarungen. Dabei handelt es sich zumeist um Absichtserklärungen etwa in den Bereichen Weltraumtechnologie, der traditionellen indischen Heilkunst Ayurveda, Joga, Vermeidung von Müll im Meer, grüne Mobilität und Fußball. Außerdem geht es um die Förderung von Start-ups, die Cybersicherheit und den Personalaustausch zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der indischen Raumfahrtbehörde ISRO.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es mit Blick auf die Landwirtschaft, wo rund die Hälfte der indischen Bevölkerung noch arbeitet, künstliche Intelligenz sollte dort helfen, Ressourcen zu schonen und Effizienz zu steigern.

In dem Papier bekannten sich die beiden Regierungschefs, zur Förderung erneuerbarer Energien und bei einer Energie- und Verkehrswende zusammenzuarbeiten. Auch hätten beide «ernste Besorgnis über das derzeit unzureichende Niveau der Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene» geäußert. Sie wollten etwa bei CO2-armen Mobilitätslösungen zusammenarbeiten.

Merkel legte bei einer Gedenkzeremonie für den gewaltfreien Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi einen Kranz nieder. Am Nachmittag stand ein gemeinsamer Besuch der Kanzlerin mit Modi in der Gedenkstätte Gandhi Smriti auf dem Programm. Dort hatte Gandhi gewohnt, bevor er 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen wurde. Am 2. Oktober war der 150. Jahrestag von Gandhis Geburtstag. Laut der Erklärung würdigten die beiden Regierungschefs das bleibende Erbe von Gandhi und seiner «Philosophie der Gewaltlosigkeit und Harmonie».

Merkel wird bei ihrem bis Samstag dauernden Indienbesuch von Außenminister Heiko Maas (SPD), Agrarministerin Julia Klöckner, Forschungsministerin Anja Karliczek, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (alle CDU) sowie acht Staatssekretären begleitet.