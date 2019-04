Deutscher Fußball-Bund : DFB-Präsident Grindel tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Reinhard Grindel ist von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Das gab Grindel in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt.

von dpa

02. April 2019, 14:29 Uhr

Nach dem Rücktritt von Grindel übernehmen Ligapräsident Reinhard Rauball und Vizepräsident Rainer Koch vorerst die Geschäfte beim Deutschen Fußball-Bund. Dies gelte bis zum DFB-Bundestag im September, teilte der DFB mit.