Gewerkschaften : DGB fordert Feiertag: „Frauen unzureichend berücksichtigt“

Bisher gibt es den Frauentag nur in Berlin als gesetzlichen Feiertag. Der DGB will das jetzt ändern, denn auch in Niedersachsen müsse die Benachteiligung von Frauen sichtbarer werden.

Der Internationale Frauentag am 8. März soll nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auch in Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag werden. Die Sichtbarmachung der Benachteiligung von Frauen durch einen solchen Feiertag sei überfällig, teilte der DGB der Deutschen Presse-Agentur in Hannover mit. Bisher ist Berlin das einzige Bundesland, i...

