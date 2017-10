Wahl in Niedersachsen : Die große Angst vor der Pleite

Niedersachsen? Bodenständig, ruhig, unspektakulär – dieses Klischee hielt sich lange in den Köpfen der zu Egozentrik neigenden Berliner Politiker. Das Land galt als langweilig. Welch ein Trugschluss! Zwischen Harz und Heide werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Ja, mehr noch: Bei der Landtagswahl geht es um Überlebensfragen – für Angela Merkel und Martin Schulz. Wie elektrisiert schaut das Berliner Spitzenpersonal an diesem Sonntag auf Hannover: Schafft es Merkels CDU noch einmal, ein Flächenland für die Union zurückzuerobern? Taugt der schwer angeschlagene SPD-Chef Schulz überhaupt noch als Zugpferd? Die bei der Bundestagswahl schwer gerupften großen Volksparteien stehen extrem unter Erfolgsdruck. Sowohl für die CDU als auch für die SPD im Bund wäre eine Niederlage desaströs. Also rette sich, wer kann. Massiv mischt sich die Kanzlerin mit fünf Auftritten in den Wahlkampf des CDU-Bewerbers Bernd Althusmann ein. Angefeindet in den eigenen Reihen, brennt Merkel darauf, die im Bund erlittenen Unions-Blessuren auszubügeln. Schulz dagegen ist so schwach, dass SPD-Ministerpräsident Stephan Weil durch Verteidigung seines Postens den für die Bundesgenossen dringend nötigen Erfolg herbeischaffen muss. Weil rückt bundespolitisch ins Zentrum, weil er die Wende für die kranke SPD einleiten und Schulz den Vorsitz vorerst sichern könnte. Dessen Job will keiner haben, in diesen schlechten Zeiten jedenfalls nicht. Wie aufregend kann dieses langweilige Niedersachsen doch sein!