Meinungsbeitrag zu Weißrussland : Die Wahl ohne Beobachter

Was die Stimmenabgabe in Belarus 2020 mit den gefälschten Kommunalwahlen 1989 in der DDR verbindet

13. August 2020, 17:23 Uhr

Aus Moskau und Peking kamen sofort die Glückwunschtelegramme für die erfolgreiche Wahl von Lukaschenko in Minsk. Mir wurde übel dabei. Fast so wie im Sommer 1989, als die DDR-Volkskammer den Genossen in China zur erfolgreichen Niederschlagung des Studentenaufstandes mit einer Solidaritätsadresse gratulierte. Die chinesische „Volksmacht“ habe sich gezwungen gesehen, „Ordnung und Sicherheit unter Einsatz bewaffneter Kräfte wiederherzustellen“. Die SED-Genossen und die Abgeordneten aus den Blockparteien der Volkskammer applaudierten.

Was hat das jetzt mit den Wahlen in Belarus zu tun?

Kurz vor der Volkskammer-Solidaritätsadresse für China hatte im Mai 1989 die SED mit Unterstützung der Stasi die Ergebnisse der eigenen Kommunalwahlen in der DDR gefälscht. Nur zur Erinnerung: Bei diesen Wahlen ging es nur um die Zustimmung zu einer vorgegebenen Einheitsliste. Wirklich dagegen zu stimmen, war nur durch Wahlboykott möglich, um so die Wahlbeteiligung zu drücken. Denn eine möglichst hundertprozentige Teilnahme aller Wahlberechtigten war für die SED wichtig – als unwiderlegbarer Liebesbeweis des gesamten DDR-Volkes für den Sozialismus.

Ich bin damals, am 7. Mai 1989, nicht zur Wahl gegangen, nur zur Auszählung. Eine greise und schlechtgelaunte Wahlkommission saß im Wahllokal in der Schweriner Bergstraße, als ich um 17.55 Uhr das Wahllokal betrat und lediglich meine Teilnahme an der Stimmauszählung ankündigte. Einer der Genossen in der Runde hatte mich eine Stunde zuvor in meiner Wohnung aufgesucht und mich zur Teilnahme an der Wahl aufgefordert.

Wir haben an diesem Abend in verschiedenen Schweriner Wahllokalen zusammen mit anderen Mitgliedern aus kirchlichen Gruppen die „Auszählung“ verfolgt. Die später veröffentlichten Ergebnisse stimmten nicht mit dem überein, was ausgezählt wurde. Das war Wahlfälschung, auch in Schwerin. Diese wäre jedoch unter demokratischen Bedingungen überhaupt nicht nötig gewesen. Der Wahlvorschlag der Nationalen Front hatte im Mai 1989 noch die große Stimmen-Mehrheit der angepassten DDR-Bürger/-innen.

Der eigentliche Wahlbetrug in der DDR war das Wahlverfahren und das Verbot unabhängiger Parteien und Kandidaten. Das ist das Prinzip von Diktaturen: mit scheindemokratischen Verfahren die Machtfrage zementieren und jeden Widerstand mit geeigneten Mitteln unterdrücken.

Langzeit-Diktator Lukaschenko kennt sich damit aus. Unliebsame Kandidaten hat er von der Wahl konsequent ausgeschlossen und gleich verhaftet. Unterschätzt hat er jedoch die Dynamik der Kandidatur von Swetlana Tichanowskaja, der Ehefrau eines zuvor verhafteten Kandidaten. Lukaschenkos Strategie, den Wahlen durch die gnädige Zulassung einer aus seiner Sicht chancenlosen Hausfrau eine demokratische Note zu geben, ist nicht aufgegangen. Panik machte sich offenbar bei ihm breit, als Oppositionskandidatin Tichanowskaja in den letzten Wochen ganze Parks bei ihren Wahlkampfauftritten füllte und als in sozialen Medien große Teile „seines“ Volkes sich mit ihr und ihren beiden Mitstreiterinnen solidarisierten. Aus Angst hatte der Diktator schon seit Jahren Wahlumfragen verboten, unabhängige Wahlbeobachter der OSZE und viele ausländische Medienvertreter wurden jetzt nicht ins Land gelassen. Und auf einmal sollten auch schon mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten zuvor per Briefwahl abgestimmt haben. Nanu?

Ich kann die Wut derer verstehen, die sich jetzt betrogen fühlen. Lukaschenko ließ in den Wahllokalen die Anzahl der Wähler/-innen aus Corona-„Abstandsgründen“ auf drei begrenzen, die die Auszählung mitverfolgen durften. Viele Oppositionelle versuchten sich anzumelden, doch die Plätze waren komischerweise immer schon vergeben.

Am Wahltag und den Tagen danach wurde in großen Teilen das Internet in Belarus abgeklemmt. Spezialeinheiten verhafteten und verprügelten willkürlich Demonstranten. Metro-Stationen wurden in Minsk geschlossen und die Autobahnen gesperrt, nur um Protest zu erschweren. Das ist eine hybride Kriegsführung gegen das Volk und die Demokratie. Die Glückwunsch-Telegramme aus China und Russland wundern mich da nicht.

Auch oppositionelle Gruppen aus Belarus haben am Wahltag versucht, unabhängig Stimmen zu zählen oder zu dokumentieren. Sie kommen auf andere Ergebnisse als die staatlich verkündigte Zustimmung von 80 Prozent für Lukaschenko.

Ein Freund schickte mir jetzt ein Foto aus seinem Wahllokal Nr. 51 in Minsk. Er hat das kurzzeitig ausgehängte Ergebnis aus der Wahlurne Nr. 2061 fotografiert: ein haushoher Wahlsieg für Swetlana Tichanowskaja mit 1226 Stimmen, Lukaschenko bekam nur 394.

Die Oppositionskandidatin versuchte, sich am Montag zusammen mit ihrem Anwalt bei der zentralen Wahlkommission in Minsk zu beschweren. Statt mit der Leiterin der Wahlkommission hatte sie ein dreistündiges Gespräch mit zwei Beamten von Lukaschenkos Sicherheitsbehörden, ohne Telefon, Internet und ohne Anwalt. Danach entschied Swetlana Tichanowskaja sich, das Land zu verlassen.

Ich kann sie gut verstehen. Ihr Mann sitzt in Haft in Belarus und ihre Familie lebt im Land. Ihre Kinder hatte sie zuvor ins EU-Ausland gebracht. Nicht erst seit ihrem Gespräch in der „Wahlkommission“ wird sie wissen, warum es richtig war.

Es mag vielleicht komisch klingen: Aber ich war im Sommer 1989 in Schwerin teilweise verärgert über die vielen Menschen, die die DDR verlassen haben. Ich hatte nicht nur das Gefühl, Freunde zu verlieren und alleingelassen zu werden mit den für mich unerträglichen SED-Leuten und der Mehrheit der Angepassten. Mit jedem – der damals aus Frust die DDR verließ – schien mir jemand zu fehlen, der das System hätte mit verändern können. Rückblickend war dies aber eine zusätzliche Abstimmung mit den Füßen, die erheblich zum schnellen Ende der DDR beigetragen hat. Es gehörte großer Mut dazu, die DDR zu verlassen, mit allen privaten Konsequenzen.

Es stimmt mich jetzt hoffnungsvoll, dass viele im Ausland lebende Menschen aus Belarus die Opposition und Veränderungen in ihrer Heimat unterstützen. Ich kenne das Landaus vielfachen Reisen in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich schätze und liebe die unendliche Gastfreundschaft. Trotzdem begleitete mich dort immer ein ungutes Gefühl von „DDR“. Alle warteten immer vorsichtig, ob etwas von „oben“ vorgegeben wird. In Belarus verändert sich im Moment gerade etwas fundamental. Viele Menschen beginnen ihr eigenes Leben als „Angepasste“ zu hinterfragen. Davor habe ich großen Respekt.

