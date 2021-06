Pandemie : Digitaler Corona-Impfnachweis geht an den Start

Ab morgen wird der digitale Corona-Impfpass „CovPass“ in den App-Stores verfügbar sein. Der digitale Nachweis kann auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes angezeigt werden.

Berlin | Der geplante digitale Corona-Impfpass in Deutschland soll an den Start gehen. Die Anwendung namens „CovPass“ werde Schritt für Schritt ausgerollt und in den App-Stores verfügbar sein, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Ressortchef Jens Spahn (CDU) will Einzelheiten dazu morgen vorstellen. Der digitale Nachweis kann zudem auch in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.