Politik : Drei Lehrer in NRW unter Rechtsextremismus-Verdacht

In Nordrhein-Westfalen sind drei Lehrer in den Verdacht geraten, Rechtsextremisten zu sein. Gegen sie seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden, hieß es am Dienstag auf Anfrage aus dem NRW-Schulministerium. Der „Bonner General-Anzeiger” hatte zuvor berichtet.

Für die Vorgänge in Bonn, Duisburg und dem Kreis Minden-Lübbecke seien die Bezirksregierungen Köln, Düsseldorf und Detmold als Schulaufsichtsbehörden zuständig. Dabei gehe es um rechtsextremistische und rassistische oder antisemitische Äußerungen und Verhaltensweisen. Die Bewertung sei teilweise noch nicht abgeschlossen, betonte das Ministerium. Zuvor...

