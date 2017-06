Schulz bei Brigitte : „Ein bisschen gaga“

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Sein Sohn Nico, verrät Martin Schulz, halte ihn manchmal „für ein bisschen gaga“. Weil er Politiker geworden sei. Der SPD-Chef und Kanzlerkandidat in Plauderstimmung. Am Montagabend war der 61-Jährige zu Gast bei der Frauenzeitschrift „Brigitte“, stellte sich im Berliner Maxim-Gorki-Theater den Fragen der Redakteurinnen. Ein kurzweiliger Aufritt. Schulz, der nach dem großen Frühjahrshype in den Umfragen mit seiner Partei wieder abgesackt ist, lässt es menscheln, gewährt Einblick in sein Seelenleben, spricht über Ehefrau Inge, seine große Liebe, über die Familie, seine überwundene Alkoholsucht und über Angela Merkel. Die hatte 2013 an gleicher Stelle mit einem witzigen Auftritt gepunktet. Etwa ihrer Antwort auf die Frage, was sie an Männern attraktiv finde: „Schöne Augen!“

„Agenda oder Angela?“ Worüber er lieber sprechen wolle, wird Schulz gefragt. Und entscheidet sich für Angela. Was kann er von ihr lernen? „Nerven behalten“, antwortet der SPD-Chef wie aus der Pistole geschossen. Auch wenn die Umfragen nach unten gehen – nicht nervös werden: Die Kanzlerin ruhe in sich selbst, was sie von ihm unterscheide. Da schwingt jede Menge Respekt mit.

Zu Beginn wirkt Schulz auf dem Podium noch angespannt, vorsichtig. Weiß er doch, dass beim Plauder-Talk jenseits üblicher Polit-Floskeln jeder Satz zum Wahlkampf-Bumerang werden kann. Doch schnell taut der Kandidat auf, zitiert Sartre und Kierkegaard, schwärmt von Ferien in der Bretagne, Rinderrouladen nach Schwiegermutter-Rezept, seiner Vorliebe für zuckersüßen Kaffee mit Bitter-Schokolade. Sein Traum sei es, einen Roman über Kaiser Karl V. zu schreiben. „Nach Ende meiner Kanzlerschaft“, witzelt er.

Schulz einmal ganz anders, mal leidenschaftlich, mal selbstironisch, mal nachdenklich. Freimütig redet er über seine Alkoholsucht in jungen Jahren. Darauf angesprochen zu werden, nerve ihn nicht. Anderen zu zeigen, dass man die Abhängigkeit überwinden könne, sei ihm wichtig. Er habe es aus eigener Kraft geschafft, wollte es denjenigen zeigen, die ihn hätten wanken gesehen, dass er es schaffe. Ob er nun Angst habe vorm Älterwerden? Neulich, als der 1. FC Köln, sein Lieblingsclub, in die Europa-League eingezogen war, sei er durchs Wohnzimmer gehüpft und habe sich richtig jung gefühlt: „Mein viel jüngerer Sohn hat gesagt: Setz‘ Dich mal wieder hin, Du bist doch der Kanzlerkandidat, benimm Dich mal.“

Sonst schirmt er seine Familie streng ab, nun berichtet er ausführlich über das Leben in Würselen. „Meine Frau und ich – das war eine Liebesheirat“, erinnert er sich. Fünf Tage, nachdem sie sich kennengelernt hatten, seien sie auch schon zusammengezogen. „Wir sind jetzt fast 32 Jahre verheiratet. Ich würde sagen, ich liebe meine Frau fast noch mehr als damals“, sagt Schulz. Sein Frau Inge finde auch in schlechten Phasen die richtigen Worte für einen Typen wie ihn. Aber er habe ihr und den Kindern versprochen, sie nicht in die Öffentlichkeit zu zerren. Dafür würden sie ihn unterstützen und ihm den Rücken freihalten.

Dass der Hype um den früheren EU-Parlamentspräsidenten vorüber ist, lässt sich daran erkennen, dass im Theater einige Plätze leer geblieben sind. Dass ihn die Delegierten der SPD mit 100 Prozent zum Parteichef gewählt hätten, sei eine „Bürde“, gesteht er ein. Mit Leidenschaft und Emotion will er das Blatt im Wahlkampf wenden. Ein „Streetfighter“ sei er, hart im Nehmen. Die Entscheidung werde erst auf den letzten Metern fallen. Was er am Abend des 24. September in sein Notizbuch schreiben werde, in das er täglich vor dem Schlafengehen seine Erinnerungen einträgt? „Es ist vollbracht!“, antwortet Schulz.





von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 13.Jun.2017 | 21:00 Uhr