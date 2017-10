Umstrittenes Referendum : Erklärt Katalonien am Montag seine Unabhängigkeit?

vergrößern 1 von 4 Foto: Santi Palacios 1 von 4







von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 13:14 Uhr

Das katalanische Parlament wird voraussichtlich am Montag zusammentreten, um die Unabhängigkeit der Region von Spanien auszurufen. Darauf hätten sich die Sprecher der katalanischen Koalitionsparteien in Barcelona geeinigt, berichten die Zeitung «La Vanguardia» und andere Medien.

Die endgültige Entscheidung wollen die Fraktionssprecher der separatistischen Allianz Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja) sowie der kleinen Linkspartei CUP nach Festlegung der Tagesordnung der Plenarsitzung im Laufe des heutigen Tages treffen, hieß es. Die separatistischen Parteien haben im Regionalparlament in Barcelona eine absolute Mehrheit der Sitze.

Für den Abend hat der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont eine Mitteilung angekündigt. Gestern hatte Puigdemont bekräftigt, Katalonien wolle sich binnen weniger Tage unabhängig erklären. Ein mögliches Eingreifen der Zentralregierung in Madrid halte er für einen Fehler. Er betonte, derzeit bestehe kein Kontakt zwischen Barcelona und Madrid.

Bei einem Referendum hatte eine deutliche Mehrheit der Wähler am Sonntag für eine Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Barcelona hatte das Referendum gegen das Verfassungsgericht und die Zentralregierung abgehalten. Die Wahlbeteiligung lag nach amtlichen Angaben bei etwas mehr als 40 Prozent.

Am Dienstag hatte ein Generalstreik weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. In Barcelona blieben die meisten Geschäfte und auch die die Metro-Stationen geschlossen. Zu den Kundgebungen und dem Ausstand hatten Gewerkschaften und andere Organisationen aufgerufen.

Nach den Protesten schaltete sich König Felipe VI. mit scharfer Kritik an der Regionalregierung erstmals in den Konflikt ein. Die Führung in Barcelona bewege sich «außerhalb des Gesetzes» und setze «die wirtschaftliche und soziale Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens aufs Spiel», sagte der Monarch am späten Abend in einer Fernsehansprache an die Nation. Es liege «in der Verantwortung des Staates, die verfassungsmäßige Ordnung sicherzustellen.»