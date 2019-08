«Freiheit, Freiheit» : Erneut Hunderte Festnahmen in Russland

Die russische Hauptstadt erlebt mitten in den Ferien die größten Proteste seit Jahren. Es geht um den Ausschluss der Opposition von der Wahl - aber auch um die jüngste Polizeigewalt. Wieder wurden Hunderte festgenommen.

von dpa

10. August 2019, 19:26 Uhr

Nach der friedlichen Demonstration in Moskau mit Zehntausenden Menschen hat es an diesem Samstag erneut Hunderte Festnahmen gegeben.

Nach Zahlen des Bürgerrechtsportals OWD-Info nahm die Polizei landesweit bei Solidaritätskundgebungen für die Moskauer Proteste rund 250 Menschen in Gewahrsam. 86 Festnahmen wurden demnach in der nordrussischen Stadt St. Petersburg gezählt. In der Hauptstadt seien es 150 gewesen. Die Polizei sprach von 136 bis zum Abend.

In Moskau versammelten sich nach dem Ende der genehmigten Kundgebung auf dem Sacharow-Prospekt viele Menschen im Stadtzentrum. Die Organisatoren hatten im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass es weitere, als Spaziergang deklarierte Aktionen geben könnte.

Auf Live-Bildern im Fernsehen war zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken im Viertel Kitai-Gorod östlich des Kremls Straßen und Parks abriegelten. Immer wieder war zu sehen, wie Festgenommene abgeführt und in Polizeibusse geschoben wurden.

Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, gegen nicht genehmigte Aktionen erneut mit aller Härte durchzugreifen. Teilnehmern drohen Anklagen wegen Anstiftung zu Massenunruhen, die mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden können. Die Opposition sprach von Einschüchterungsversuchen.

Zuletzt war die Polizei mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Es gab insgesamt an den vergangenen zwei Wochenenden rund 2400 Festnahmen.