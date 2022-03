Segeberg : Erste Lehrerin aus der Ukraine unterrichtet in Norderstedt

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Mittwoch die erste ukrainische Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt (Kreis Segeberg) begrüßt. „Es ist uns sehr schnell gelungen, die erste Lehrerin aus der Ukraine einzustellen“, sagte Prien. Iryna Mikulska ist studierte Englisch-Lehrerin aus Kiew. Sie unterrichtet künftig im sogenannten DaZ-Bereich (Deutsch als Zweitsprache) der Schule.

„Damit gehört Schleswig-Holstein zu den...

