Politik : Etwas weniger Corona-Infektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Infektionen hat am Montag in Niedersachsen wieder leicht abgenommen. Laut Robert Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1143,5, nachdem sie am Sonntag bei 1146,7 lag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben.

Mit 4369 bestätigten neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 1.040.326. Die Schwelle von einer Million war vor drei Tagen überschritten worden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - sie misst die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Kliniken auf 100.000 Menschen und über sieben Tage gerechnet - stieg leicht auf 1...

