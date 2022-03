Russische Invasion : EU-Gipfel beschließt Solidaritätsfonds für die Ukraine

Der unfreiwillige Krieg mit Russland kostet die Ukraine Milliardensummen. Die EU will nun mit einem Solidaritätsfonds helfen. Internationale Partner sind zur Unterstützung eingeladen.

Die EU-Staaten haben zur finanziellen Unterstützung der Ukraine den Aufbau eines Solidaritätsfonds beschlossen. Das geht aus einer in der Nacht zum Freitag beim Gipfeltreffen in Brüssel veröffentlichten Erklärung der Staats- und Regierungschefs hervor. In dem Text heißt es: „Angesichts der Zerstörungen und enormen Verluste, die der Ukraine durch die mi...

