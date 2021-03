Coronavirus : EU-Kommissionsvize räumt Fehler bei Impfstoff-Bestellung ein

Frans Timmermans ist Vize der EU-Kommission und sieht Versäumnisse bei deren Impfstrategie. Aber auch die Mitgliedsstaaten hätten Fehler gemacht.

Brüssel | EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Versäumnisse in Sachen Impfstrategie bei der Europäischen Union eingeräumt. „Es stimmt, dass bei der Bestellung der Impfstoffe sowohl in Brüssel als auch in den Mitgliedstaaten Fehler gemacht wurden“, sagte er dem „Tagesspiegel am Sonntag“. „Ich bin bereit, am Ende der Pandemie eine Bilanz zu ziehen. Dann kön...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.