Umweltpolitik : EU-Rechnungshof: Für Umweltschäden zahlen oft Steuerzahler

Für die Wirtschaft wird die Umwelt zerstört, die Zeche zahlen die Bürgerinnen und Bürger - ein Klischee? Dass dies immer wieder tatsächlich passiert, zeigt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs.

Brüssel | Steuerzahler müssen laut Europäischem Rechnungshof in vielen Fällen statt der eigentlichen Verursacher für Umweltverschmutzung aufkommen. Und das, obwohl in der EU eigentlich das sogenannte Verursacherprinzip gelte, kritisierten die Prüfer in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Sprich, wer für einen Schaden verantwortlich sei, müsse für ihn a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.