Ukraine-Krise im Liveblog : EU-Staaten beschließen neue Sanktionen gegen Russland

Eskalation im Ukraine-Konflikt: Keine 24 Stunden nach Russlands Eskalation der Ukraine-Krise sind sich die EU-Staaten einig über Sanktionen. Sie sind schärfer als ursprünglich angedacht. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich zu. Am Montag entsendete der russische Präsident Wladimir Putin Truppen in die Separatistengebiete. Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Der Kreml führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Verfolgen Sie die Entwi...

