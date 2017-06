Bis zu 170 000 Fahrzeuge betroffen : Fahrverbot für Dieselstinker?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Nach Stuttgart könnte auch München die Notbremse ziehen: Fahrverbote für besonders schmutzige Diesel-Fahrzeuge, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Anlass sind höhere Stickstoffbelastungen nicht nur auf den Hauptverkehrsadern der bayrischen Landeshauptstadt. Droht bald der Diesel-Bann für alle Großstädte? Wer ist verantwortlich für die verfahrene Situation? Und wie hoch ist das Gesundheitsrisiko? Hintergründe von Tobias Schmidt.



Warum ist die Debatte neu entflammt?

Neue Abgaswerte haben gezeigt, dass in München auch weit entfernt von den großen Ring- und Einfallstraßen der Grenzwert für giftiges Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter regelmäßig überschritten wird. Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof hat der Stadt bis Ende des Jahres Zeit gegeben, ein Konzept für die Einhaltung der Grenzwerte vorzulegen. Fahrverbote für Diesel-Stinker könnten notwendig werden, „wenn es keine andere Lösung gibt, und ich kenne gerade keine“, sagte Münchens OB Dieter Reiter (SPD). Von dem Bann wären bis zu 170 000 Fahrzeuge betroffen.



Drohen bundesweit Fahrverbote?

An gut 57 Prozent der Messstationen an Hauptverkehrsstraßen in Deutschland ist 2016 der zulässige Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Durchschnitt überschritten worden. Laut Umweltbundesamt zeigt sich hier seit 2010 nur ein leichter Rückgang. In Stuttgart, Am Neckartor, wurden 2016 im Schnitt 82 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Deswegen wird es in der Stadt ab 2018 an Tagen mit besonders hoher Luftverschmutzung Fahrverbote geben, sollten keine anderen Lösungen wie Nachrüstungen oder ein Ausbau des Fahrradverkehrs für saubere Luft sorgen. Hamburg plant Fahrverbote auf Teilen zweier Hauptstraßen. In den besonders belasteten NRW-Städten Köln, Düsseldorf und Dortmund steht noch kein Diesel-Bann zur Diskussion. In Hannover werden „alle Maßnahmen geprüft“, die die Stickstoffoxid-Belastung minimieren könnten. In Hessen sind Umweltzonen vorgesehen, die nur für emissionsarme Fahrzeuge frei sein sollen.



Ist der Diesel-Bann gerechtfertigt?

Dieselfahrzeuge stoßen besonders viel Stickstoffdioxid aus, und das ist gesundheitsschädlich. Der Schadstoff steht im Zentrum des VW-Abgasskandals. Laut Umweltbundesamt ist er vor allem für Asthmatiker ein Problem, da sich bei ihnen eine Bronchienverengung einstellen könne, die zum Beispiel die Wirkungen von Allergenen verstärke. Die Europäische Umweltagentur EEA schätzt, dass in Deutschland rund 60 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr auf Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid zurückzuführen sind, etwa 10 000 davon alleine auf Stickstoffdioxid.



Warum sind die Diesel noch nicht sauber?

Nach dem VW-Skandal müssen 2,4 Millionen Fahrzeuge umgerüstet und 630 000 weitere Autos anderer Marken nachgebessert werden, um die Emissionen zu senken. Doch halten weit mehr Neuwagen die Grenzwerte nicht ein. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verlangt, dass Hersteller die Pkw mit zu hohen Emissionen auf eigene Kosten sauber machen – das gelte vor allem für Euro-5-Diesel und manche Euro-6-Diesel. Eine von Umweltverbänden geforderte „Blaue Plakette“ für besonders saubere Diesel scheiterte am Widerstand des Bundesverkehrsministeriums.

Mehr zum Thema Alarmierende Messwerte : Wirtschaft läuft Sturm gegen Diesel-Fahrverbot in München

Wie sind die Reaktionen auf die Debatte?

Ein Sprecher von Verkehrsminister Dobrindt bezeichnete Fahrverbote gestern als „falschen politischen Ansatz“, wirksamer sei die Umrüstung auf alternative Antriebe. Die Wirtschaft schlägt Alarm: „Wie sollen bei einem Verbot unsere Handwerker in den Innenstädten noch Dienstleistungen erbringen und Baustellen anfahren?“, erklärte der Präsident des Zentralverbandes des Handwerks, Hans Peter Wollseifer. Die Kommunen sehen indes keine Alternativen zum Diesel-Bann: „Wenn sich die Stickoxid-Grenzwerte weiterhin nicht einhalten lassen, kommen wir in einigen Städten um Fahrverbote nicht herum. Das sagen ja auch schon Gerichtsurteile“, so Städtetags-Chef Helmut Dedy. Greenpeace zeigte sich erfreut über die Erwägungen des Münchner Rathauschefs: „Endlich ist einem Bürgermeister die Gesundheit der Menschen wichtiger als freie Fahrt für schmutzige Diesel.“

Kommentar "Höchste Eisenbahn" von Katharina Ritzer Ausgerechnet München als Sitz von BMW will Dieselfahrzeuge in der Innenstadt ausbremsen – wenn auch erst auf Druck des Gerichts. Es hätte aber auch Berlin oder Köln, Kiel oder Rostock treffen können. Alle Kommunen haben mehr oder weniger mit zu hohen Schadstoffen zu kämpfen, allen fällt dazu bisher bitter wenig ein. Ein Fahrverbot für Diesel wäre ein Anfang, allerdings ein ungerechter. Denn auch bei Benzinmotoren bläst Dreck aus dem Auspuff. Beim Diesel ist es mehr Stickoxid, beim Benziner mehr CO2. Schädlich ist beides. Man muss kein heller Kopf sein, um einzusehen, dass die Lösung nur in weniger Autos in den Städten liegen kann. Politiker allerdings müssen auf dem Weg dahin die Interessen aller Gruppen abwägen – die der Pendler, der Handwerker, der Taxifahrer, um nur ein paar zu nennen. Aufgabe der Politik ist auch, die Alternativen zu stärken – den öffentlichen Nahverkehr, das Fahrrad, das Carsharing. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Und auch das gehört zur Wahrheit: Wir alle werden unseren Beitrag leisten müssen, vor allem mit häufigerem Verzicht aufs Auto. Es geht schließlich um unser aller höchstes Gut: unsere Gesundheit.

von Tobias Schmidt

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr