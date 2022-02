Daten der Universität Oxford : Faktencheck: Sind Deutschlands Corona-Regeln besonders streng?

3G in der Bahn, 2G plus in Restaurants, Homeoffice statt Büro: Manche meinen, Deutschland sei mit seinen Corona-Maßnahmen im weltweiten Vergleich besonders streng. Aber stimmt das?

In Diskussionen über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird Deutschland immer wieder als eines der Länder mit den strengsten Regeln angeführt. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) äußerte sich schon so – und bezog sich dabei auf den Covid-Stringency-Index der renommierten britischen Universität Oxford. Behauptung:...

