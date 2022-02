Politik : FDP-Fraktionschef Vogt: Maskenpflicht bleibt vorerst

Die Maskenpflicht wird nach Ansicht von FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen in einigen Bereichen vorübergehend bestehen bleiben. Neben den Schulen denke er an den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel, sagte Vogt am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. In den Schulen soll die Maskenpflicht spätestens zu den Osterferien enden. In den anderen Bereichen sei es denkbar, dass das zwei Wochen nach dem 20. März geschehe, der bisher für weitgehende Lockerungen angepeilt wird.

Die Bedeutung der Maßnahmen wiege mittlerweile schwerer als ihr eigentlicher Nutzen bei der Bekämpfung der Pandemie, sagte Vogt. Gleichwohl sei die Pandemie nicht vorbei, der Schutz vulnerabler Gruppen weiter nötig, etwa durch das Festhalten an Corona-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Von der für Mittwoch angekündigten Regierungserklärung von M...

