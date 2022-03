Ukraine-Krieg : Flüchtlingsunterkunft in Messehalle schon halb voll

Einen Tag nach ihrer Einrichtung ist die Flüchtlingsunterkunft in den Hamburger Messehallen bereits halb voll. In der Nacht zum Dienstag seien die ersten rund 450 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Bussen in die Unterkunft gebracht worden, sagte Markus Kaminski vom Deutschen Roten Kreuz, das die Einrichtung betreibt. „Es sind auch schon weitere Busse angekündigt.“ Ob alle rund 950 Plätze noch am Dienstag belegt würden, sei noch nicht absehbar. Alle Flüchtlinge müssen sich vor der Unterbringung in den Messehallen in der Zentrale Ankunftsstelle in Rahlstedt registrieren lassen.

Die Unterkunft war erst am Montag fertiggestellt worden. Sie besteht aus durch Trennwände abgegrenzte Kabinen, in denen jeweils zwei Doppelstockbetten aufgebaut sind. Die Flüchtlinge sollen dort nach Angaben der Innenbehörde nicht dauerhaft bleiben, sondern möglichst rasch auf andere Unterkünfte in der Stadt verteilt werden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.