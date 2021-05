Erzwungene Landung : Flugzeug-Vorfall: USA verhängen Sanktionen gegen Belarus

Die USA hatten erstmals 2006 Sanktionen gegen Belarus verhängt. Jetzt treten die Sanktionen gegen neun staatliche belarussische Unternehmen erneut in Kraft. Die Details sind noch unklar.

Washington | Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk wird die US-Regierung kommende Woche Sanktionen gegen neun staatliche belarussische Firmen wieder in Kraft setzen. Zudem würden in Absprache mit der EU und weiteren Partnern gezielte Sanktionen gegen „Schlüsselfiguren des Regimes“ von Präsident Alexander Lukaschenko vorbereitet, erklärte...

