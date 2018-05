Macron kritisiert deutschen "Fetischismus" : Frankreichs Präsident erhält Karlspreis und fordert Tabu-Brüche

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Er sei ein "mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums".

von dpa

10. Mai 2018, 14:53 Uhr

Aachen | Der französische Präsident Emmanuel Macron hat für seine Vision von einem neuen Europa den Internationalen Karlspreis zu Aachen erhalten. Der Preis würdigt auch Macrons "leidenschaftlichen" Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Macron sei der derzeit größte Impulsgeber des heutigen Europas, sagte Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU) am Donnerstag bei der Preisverleihung. Die Auszeichnung solle Ermutigung sein, weiterhin als starke Stimme für ein neues Europa zu streiten.

Gemeinsam mehr erreichen

Nötig sei die Bereitschaft zum ehrlichen Austausch und das Bekenntnis, gemeinsam mehr erreichen zu können. Die bisherigen Reaktionen auf das Reformkonzept Macrons für Europa seien aber enttäuschend. Die Rede Macrons mit den Reformvorschlägen werde nicht in der Gesamtheit, sondern wie beim Eurozonen-Budget nur in Bruchstücken diskutiert, und zwar "medial zerstückelt und dadurch geradezu vernichtet".

Merkel: "Du sprühst vor Ideen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte Macrons Begeisterung, Einsatz und Courage. "Du sprühst vor Ideen und hast die europapolitische Debatte mit neuen Vorschlägen neu belebt", sagte Merkel in ihrer Laudatio. Die Auszeichnung solle nicht nur Bestätigung für den richtigen Weg sein, sondern auch Bestärkung und Ansporn, den Weg zuversichtlich weiterzugehen. "Ich freue mich, auf diesem Weg mit Dir gemeinsam arbeiten zu können", sagte Merkel.

Dessinons ensemble ces 30 ans d'Europe qui sont devant nous et faisons-le maintenant. #Karlspreis pic.twitter.com/kVNXqpwG6y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10. Mai 2018

Macron selbst hat in seiner Rede zu höheren EU-Ausgaben aufgerufen und Deutschland einen "Fetischismus" für Budget- und Handelsüberschüsse vorgeworfen. Um in Europa voranzukommen, müsse man sich auch von Tabus lösen, forderte Macron in einer kämpferischen Rede. "In Deutschland kann es keinen ewigen Fetischismus für die Budget- und Handelsüberschüsse geben, denn sie sind auf Kosten der anderen gemacht", sagte Macron.

Der 40-Jährige mahnte, das EU-Budget müsse "viel ehrgeiziger" sein. Er erneuerte in diesem Zusammenhang auch seine umstrittene Forderung nach einem eigenen Haushalt für die Eurozone, beispielsweise für Investitionen. In vielen EU-Ländern gibt es starke Skepsis im Hinblick auf eine Erhöhung der EU-Ausgaben.