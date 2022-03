Politik : Fridays for Future: 120.000 Demo-Teilnehmer in Hamburg

In Hamburg sind nach Angaben von Fridays for Future am Donnerstag 120.000 Menschen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Dies habe eine eigene Zählung ergeben, sagte Sprecherin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei hatte zuvor von lediglich 20.000 Teilnehmern berichtet. „Die Zahl der Polizei stimmt einfach nicht“, sagte Rittmann. „Jeder, der hier war, weiß, dass es mehr waren.“ Der Demonstrationszug hatte sich am Mittag auf dem Spielbudenplatz und der Reeperbahn formiert und war dann durch die Innenstadt und wieder zurück nach St. Pauli gezogen.

