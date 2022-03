Weltweiter Protesttag : Fridays for Future: 220.000 Demonstranten in Deutschland

In Deutschland und weltweit sind wieder Hunderttausende Klimaaktivisten auf die Straße gegangen. Sie fordern einen Ausstieg aus fossilen Energien. Der Ukraine-Krieg gibt ihnen neue Argumente.

Aus Sorge um den Klimawandel haben nach Angaben der Organisation Fridays for Future rund 220.000 Menschen in mehr als 300 deutschen Städten demonstriert und die Regierungen zu einem Ausstieg aus fossilen Energieträgern aufgefordert. Die überwiegend jungen Menschen folgten einem bundes- und weltweiten Protestaufruf der Klimaschutzinitiative. Allein in B...

