Mit 84 Jahre gestorben : Frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist tot

Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Madeleine Albright sei am Mittwoch im Kreis von Familie und Freunden einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Familie in einer Stellungnahme mit, die über Albrights verifizierten Twitter-Account verbreitet wurde. Der TV-Sender CNN berichtete, Albrights Todesfall sei auch in einer Email an die Mitarbeiter einer von ihr mitgegründeten Beratungsfirma be...

