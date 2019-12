Psychologe und Islamismusexperte : Für Integration: Ahmad Mansour braucht Personenschutz

Als in Israel geborener Palästinenser war Ahmad Mansour mit 13 Jahren ein radikalisierter Antisemit. 30 Jahre später tourt der Psychologe als prominenter Islamismusexperte durch Deutschland, wirbt für Integration, Toleranz, für das Grundgesetz und wird dafür von Links- und Rechtsextremisten wie von Islamisten bedroht.

06. Dezember 2019, 12:25 Uhr

Gladbeck | Als Ahmad Mansour die Stadtbibliothek in Gladbeck betritt, um über sein neues Buch "Klartext zur Integration" zu sprechen, begleiten ihn drei Berliner Personenschützer. Auf das überwiegend ältere Publikum wirkt das befremdlich. Doch nach wenigen Minuten beginnt eine jüngere Frau, gezielt den Redner zu stören, wird immer lauter, weigert sich, den Raum zu verlassen, wischt wütend Bücher und Broschüren vom Tisch.

Destruktiv, taktlos, intolerant

Die Personenschützer braucht es am Ende nicht, um die Störung zu beenden. Der Sinn ihrer Präsenz hat sich den Zuhörern dennoch erschlossen. Die Motive der Frau, offensichtlich ostasiatischer Herkunft, bleiben ihr Geheimnis. Sie wollte nicht diskutieren, sie wollte Begegnung und Austausch unterbinden. Destruktiv, taktlos und intolerant, aber glühend vor fundamentalem Hass.

Ahmad Mansour braucht geraume Zeit, um seine Unbefangenheit zurückzuerlangen, die er zuvor im Vier-Augen-Gespräch im Hotel ausstrahlte. Obwohl es sein täglich Brot ist, angefeindet zu werden, von Rechts, von Links, von religiösen und politischen Fundamentalisten, im Netz und persönlich. Dabei spitzt er nicht zu, wenn er über die Probleme des Einwanderungslandes Deutschland spricht, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, analysiert, differenziert und argumentiert freiheitlich demokratisch.

Gegen den Buchstabenglauben

Dass ihn Rassisten hassen, kann der 43-Jährige nachvollziehen, der 2004 Israel den Rücken kehrte, weil er den Hass zwischen Juden und Palästinensern – bis tief hinein in seine Familie – nicht länger ertragen wollte. Seine arabische Herkunft lässt sich eben äußerlich nicht verleugnen. Dass ihn Islamisten verfolgen ebenfalls, weil er sich gegen den "Buchstabenglauben" wendet, für Aufklärung und den kritischen Umgang mit jeglicher Religion wirbt.

Doch den Hass, der ihm auch aus eher linken Kreisen entgegenschlägt, wo doch die Fahnen des Humanismus, der Toleranz, der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit hochgehalten werden, kann er nicht wirklich verstehen. Da identifiziert Mansour "wertefreie Toleranz", Übermoralisierung, Romantisierung und eine "falsch verstandene political Correctness", die im Ergebnis bis hin zur Akzeptanz von Vielehen, Patriarchat, Kopftuchzwang und Antisemitismus führen. Alles unter dem Siegel der Weltoffenheit.

Ausländerbonus verloren

Ganz aktuell sieht er das politische Klima seit einigen Monaten stark verändert: "Die Intoleranz gegenüber dem Andersdenkenden hat zugenommen. Auf allen Seiten. Man versucht, den anderen mundtot zu machen. Es wird ausgegrenzt, beleidigt und boykottiert." Als Beispiel nennt er Aufrufe, den Medien des Israel-freundlichen Springer-Verlages keine Interviews mehr zu geben. Dagegen sollten sich alle Demokraten wehren, sagt er. Auch das gehöre zur Leitkultur des Grundgesetzes.

Doch daran fehlt es dem bekennenden und aufgeklärten Moslem. Die Werte des Grundgesetzes würden in Deutschland nicht mehr ohne Ansehen der jeweiligen politischen Position verteidigt und damit relativiert. Bei vielen Veranstaltungen würde Islamisten im Namen des Internationalismus reichlich Raum und Zeit eingeräumt, jenen, die sich dem Verdacht der AfD-Nähe ausgesetzt hätten, aber nicht. Und er selbst habe da inzwischen seinen Ausländerbonus verloren. Nein, mit der AfD habe er selbstverständlich nichts am Hut.

Im Gefängnis offenere Debatten

Seine Gladbecker Zuhörer bringt er mit der Beobachtung zum Lachen, dass inzwischen die Bereitschaft zum Zuhören zwischen Faschisten und Salafisten in deutschen Gefängnissen häufig höher sei als bei vielen Diskussionen in der offenen Gesellschaft. Aber er meint das aus eigener Erfahrung völlig ernst.

Beides kann Ahmad Manour beurteilen. Als Teilnehmer des öffentlichen Diskurses in Deutschland ist er ein häufig gesehener Gast in Talkshows, an Podien und bei Kongressen. Aber einen Großteil seiner Arbeit als Psychologe widmet er verurteilten Gewalttätern in Strafanstalten. In psychologisch und theaterpädagogisch geprägten Workshops versucht er, insbesondere radikalisierte Jugendliche emotional zu erreichen, ihre Denkblockaden zu lösen, sie in ihren fest gefügten Weltbildern zu verunsichern, die Ursachen für ihren Hass aufzudecken, um dann daran zu arbeiten. Es gebe durchaus Erfolge.

Konsequenz der eigenen Geschichte

Im Grunde ist diese Arbeit die logische Konsequenz seiner eigenen Geschichte. Hineingeboren in die palästinensische Opferrolle, die seine Eltern und Großeltern als Beteiligte der zahlreichen Kriege zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn einnehmen mussten, hasste er die Juden und ihren Staat abgrundtief. Der Holocaust war eine Lüge, Erfindung der Juden, um ihren Landdiebstahl an den Palästinensern zu rechtfertigen. Die zionistische Weltverschwörung war ein Faktum für ihn und er bereit zum Kampf.

Spätestens als Ahmad Mansour mit 18, 19 Jahren zur Uni ging, um Psychologie zu studieren, war das schlagartig vorbei. Er begegnete Juden, lernte sie als Menschen wie du und ich kennen, befreite sich von seinen Vorurteilen. Seine nachhaltige Erkenntnis: die Spaltung der israelischen Gesellschaft ist falsch, der Hass auf die jeweils anderen, das Fremde ist absolut falsch. Dazu bekannte er sich auch. Die erschütternde Folge: "Für meine Familie bin ich ein Verräter."

Bringschuld der Einwanderer

Nach dem Bachelor brauchte der einsame Wanderer zwischen den unversöhnlichen israelischen Welten eine Luftveränderung. Mutterseelenallein und ohne Sprachkenntnisse flog er nach Berlin. Mansour weiß, wie sich junge Männer fühlen, die heute aus der arabischen Welt nach Deutschland kommen. Er versteht sie. Aber jedem von ihnen sagt er, dass er in der Bringschuld ist, wenn er in der liberalen deutschen Gesellschaft ankommen will.

Bei ihm selbst dauerte das Ankommen zwei Jahre. Das Sommermärchen 2006 in verschiedenen Nationaltrikots in Berlin, am Ende im deutschen, war sein Coming-in. Sein Lächeln im Gedanken an das integrative Fußballfest spricht heute noch Bände. Das Nein zu seiner patriarchalischen Herkunft, zum Hass und zum Antisemitismus fiel dem markanten Kopf leicht. Doch Spuren jener Prägung spürt sein Herz noch schmerzlich in ihm, wenn seine Tochter einen Fehler in seinem Deutsch korrigiert. Seine Vaterliebe jubelt dennoch – oder erst recht.

Begegnung, Begegnung, Begegnung!

Ahmad Mansour ist in Deutschland angekommen. Letztlich stärker wohl als jene, die einfach hineingeboren werden und nicht kämpfen müssen. Die Selbstverständlichkeit, mit der jene die Freiheit und die Chancen hinnehmen, die die Bundesrepublik ihnen bietet, wird er wohl nie teilen. Und das scheint ihn mit den älteren Zuhörern in Gladbeck zu verbinden, die die Entstehung dieses Gemeinwesens aus physischen und moralischen Trümmern teilweise selbst noch miterlebt haben.

Und deshalb kämpft der Doppelstaatler für die Werte seiner neuen Heimat mit allem, was er hat. Seine Strategie klingt einfach: "Begegnung, Begegnung, Begegnung!"