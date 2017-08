Élyséepalast : Gabriel besucht Frankreichs Präsidenten Macron

vergrößern 1 von 1 Foto: Francois Mori 1 von 1

Gabriel soll in Paris nach einem Gespräch mit dem Staatschef auch an einer Sitzung des französischen Kabinetts teilnehmen. Nach Angaben des Élyséepalastes ist es das vierte Mal, dass ein deutscher Minister beim wöchentlichen Treffen der französischen Regierung mit am Tisch sitzt. Beide Länder hatten beim deutsch-französischen Ministerrat im Juli vereinbart, dass regelmäßig Minister die Kabinettssitzungen des anderen Landes besuchen sollen.

Später steht für Gabriel in Paris eine Rede vor den Botschaftern Frankreichs auf dem Programm, die in dieser Woche zu ihrem Jahrestreffen in Paris sind. Der Außenminister war direkt von seiner USA-Reise nach Paris geflogen.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 11:43 Uhr