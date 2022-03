Besuch in Polen : Ganz nah am Krieg - US-Präsident Biden an der Nato-Ostflanke

Für Polen ist der Krieg im Nachbarland Ukraine ganz nah. Millionen fliehen über die Grenze, und auch Russland ist nicht weit. Warschau hofft auf Beistand der USA - nun kommt Präsident Biden zu Besuch.

So nah ist der US-Präsident dem grausamen Krieg in der Ukraine bisher noch nicht gekommen. Am Nachmittag landet die Air Force One mit Joe Biden an Bord in der Stadt Rzeszow im Südosten Polens. Nur rund 90 Kilometer ist das von der ukrainischen Grenze entfernt. Biden beginnt seine Reise nach Polen mit einem symbolischen Stopp - der Anführer des Westens ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.